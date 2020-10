Esto no sucederá hasta dentro de 15 años. El planeta será visible de noche durante todo este mes, elevándose más alto en el cielo alrededor de la medianoche. Brillará en el este cada noche y en el oeste antes del amanecer. Te explicamos por qué.

El «planeta rojo» hace su aproximación más cercana a la Tierra a las 10:18 am ET hoy, 6 de octubre. Marte estará a 62.099.460 kilómetros de la Tierra –sí, eso es cerca para Marte – y no estará tan cerca de nuevo hasta 2035.

La cercanía e iluminación casi frontal con la luz solar harán que el color rojizo-anaranjado de Marte se vea mucho mejor y más grande, desde ambos hemisferios, de noche, con o sin telescopio. Sin embargo, «esto también depende de la contaminación lumínica y condiciones climáticas de la zona en la que se planea observar», plantea un estudio astronómico.

La proximidad se debe a que tanto la órbita terrestre como la marciana poseen una forma levemente elíptica. Los dos planetas se acercan al mínimo de distancia entre sí cuando la Tierra se aleja al extremo del Sol, momento que coincide, por el contrario, con el máximo acercamiento de Marte al Sol.

Marte y la Tierra se encuentran actualmente en una etapa en la que se irán alejando del alineamiento perfecto. En 2029 comenzarán a acercarse nuevamente, hasta alcanzar un nuevo mínimo de 56,9 millones de kilómetros en 2035.

El encuentro más cercano producido entre estos dos planetas ocurre cuando Marte está más próximo al Sol y la Tierra se ubica más lejos de la gran estrella. En este punto, una distancia de 54,6 millones de kilómetros los separaría. Este fenómeno es llamado oposición. No obstante, nunca se ha registrado ese punto “más cercano” perfecto.