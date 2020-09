Son alumnas de la escuela Nº 1-022 “Vicente López y Planes”.

En una fecha tan especial como este 11 de septiembre, y de un nuevo modo, las redes se han inundado de gran cantidad de saludos dirigidos a quienes se encuentran al frente de la educación. Los establecimientos homenajearon de diversas maneras a su comunidad educativa. “Canción a la Maestra Mendocina”, es uno de los tantos reconocimientos por el Día del Maestro.

Juan José Quiroga, profesor de la institución “Vicente López y Planes” de Tunuyán, dialogó con “A Media Mañana” sobre la propuesta; “Esta idea surge del profesor de informática que trabaja en conjunto con todas las áreas especiales de la escuela. A principio de año a él se le ocurrió destacar a los abanderados y a los maestros porque debido a la pandemia no pudieron salir en ningún acto, sólo en el de inicio. Y ahora para el día del maestro me dijo que me parecía hacer la canción de la maestra mendocina con algunos alumnos”.

Además destacó que “esto surge porque desde que comenzó la pandemia, hemos podido ver a muchos alumnos trabajando y haciendo creaciones. Y en esta oportunidad buscamos a Cristal Fernández, la chica que toca el ukulele, es primera escolta de la bandera nacional y se sumó en la parte del acompañamiento rítmico, y la chica que canta es Giose Catania que está en 5º grado”, mientras que la musicalización está a cargo también de Silvana López.

“Como a todos, esta pandemia nos golpeó en todos los sentidos y no son lo mismo las clases presenciales que desde la casa. En algunos aspectos nos ha favorecido, sobre todo en la parte de los especiales porque hemos visto muchos talentos y creaciones bonitas. El apoyo de las familias ha sido importante para las creaciones de los chicos, pero no todos tienen internet o un teléfono entonces, a veces en ese aspecto se hace difícil”, destacó.

“La educación es una parte muy importante, por medio de mi área, uno trabaja mucho la parte sentimental, la parte emocional y poder lograr estas canciones, estos trabajos, reconfortan el alma porque se mucho las creaciones de los niños, y poder aportar y ayudar a que el niño se pueda expresar es fabuloso”, reflexionó en esta fecha tan especial. ¡FELÍZ DÍA!

Video cortesía: Juan José Quiroga