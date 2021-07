Ya se han tramitado algunos en Valle de Uco.

Argentina es el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación. El Decreto presidencial N°476/21 que reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción, para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer. Esta decisión se enmarca en la Ley de Identidad de Género.

En Tunuyán, se brinda asesoramiento a quienes deseen tramitar su DNI. Enzo Villarruel, al frente de la asociación “Nuevo Rumbo”, dialogó con “A Media Mañana” por Canal 8 y explicó, que quienes requieran asesoramiento, “pueden ir a cualquier registro civil del departamento de Tunuyán, tiene que rectificar la partida de nacimiento y sin turno pueden ir cualquier día y horario. Como todos los trámites del registro solo deben abonar los códigos”.

Además, explicó que “binario, es quien no se identifica ni como masculino y y femenino en el sexo”.

“Mendoza ya ha realizado 25 documentos no binarios, de los cuales 3 son de los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos”, dijo.

También destacó, “este decreto es muy importante, ahora se considera socialmente. Era muy importante llevarlo a cabo”.

“Brindamos asesoramiento y acompañamos a las personas para poder hacer algún trámite, en cuestiones de discriminación, en el no cumplimiento de los derechos. No hay una buena capacitación en esta área y esto provoca que no haya un recurso donde poder incluirse y poder avanzar en el Valle de Uco, pero las municipalidades están realizando capacitaciones”, agregó Enzo.