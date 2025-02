Los festejos se realizaron sin complicaciones.

En el marco del «Último Primer Día», se realizó un intensivo trabajo para concientizar a los jóvenes que enfrentan su etapa final en la enseñanza secundaria.

En Tunuyán, un reconocido colegio tomó la iniciativa de hacer partícipes a padres y docentes quienes acompañaron a los jóvenes en las celebraciones.

Se trata del Colegio del Niño Jesús, donde se llevó adelante un festejo seguro con la presencia de adultos para promover el cuidado.

Padres y madres pasaron la noche afuera de la escuela en modo de vigilia, acompañando discretamente la celebración y asegurando que los estudiantes contaran con un adulto de referencia en caso de necesitarlo. Esta modalidad, permitió que los festejos se desarrollen sin inconvenientes.

Mientras que en la provincia, se desactivaron varios festejos debido a la presencia de alcohol y la detección de irregularidades. Se desactivaron 9 fiestas donde participaban unos 1500 jóvenes.

Diversión nocturna, realizó intensos controles:

–Zona Gran Mendoza: se deshabilitaron 8 eventos donde había presencia de alcohol y venta de entradas.

-Zona Este: se identificaron cuatro eventos, tres en domicilios particulares a cargo de padres sin alcohol ni venta de entradas y el otro no se desarrolló. Donde no se realiza el cese ni acta por no existir infracción a la ley 8.296. Un evento fue desactivado al constatarse la venta de alcohol y entradas.

–Zona Sur: se identificaron dos eventos en domicilios particulares bajo condiciones similares, sin infracciones a la ley 8296.

-Zona Valle de Uco: se detectaron tres eventos en domicilios particulares con supervisión de padres, sin irregularidades.