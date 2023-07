Encadenaron las puertas de la Unión Vecinal Scaravelli y no habrá atención

La nueva comisión, aguarda que hagan entrega de las llaves.

Continúa el conflicto por la administración de la Unión Vecinal del Barrio Scaravelli en Tunuyán. Tras las elecciones realizadas durante el mes de diciembre, hoy la nueva comisión espera obtener las llaves para ingresar a las instalaciones ubicadas en calle 9 de julio, mientras, encadenó los ingresos y no habrá atención.

Teresa de Pedro, actual presidente de la Unión Vecinal Scaravelli dialogó con Canal 8, «venimos desde hace unos largos meses, tras la lucha de que nos entreguen las instalaciones. La ex comisión, no acepta que hay una resolución que tiene carácter de ley, que tiene carácter de ley nombrándonos como la nueva comisión, hemos hecho todas las acciones legales correspondientes y somos la nueva comisión», detalló.

«La anterior comisión, se niega a darnos la llave. Por eso, nosotros hemos decidido cerrar las puertas con cadenas, hasta que nos entreguen las llaves».

Para llevar adelante esta medida aseguró, «tenemos el apoyo de la fiscalía, de los fiscales que están tratando el tema. hemos seguido como rige la ley, siempre acompañados por una escribana».

«Las elecciones fueron en diciembre», recordó. «En abril llegó la resolución, donde nos nombra y declara como nuevas autoridades», aclaró.

Sin embargo, hasta el momento no han logrado cumplir con su tarea. «De parte de la ex comisión no tenemos ninguna respuesta, no se han hecho presentes. Pero sí informó que hoy permanecería cerrada la oficina».

Las puertas continuarán con cadenas, «que nos perdonen los vecinos, lo hacemos por ellos», esta medida continuará hasta tener las llevas del edificio aseguraron.

«No queremos pelear, simplemente somos vecinos y queremos que esto se solucione», agregó De Pedro.

Pese a los intentos de conocer la palabra de Mirta Casado, hasta el momento no se ha expresado por lo sucedido.