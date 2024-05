Estaban destinadas a Cáritas y las diferentes provincias.

Hallaron más de 50 camionetas, se trata de vehículos 0 Km, que habrían sido adquiridos en el gobierno de Fernández para entregar a las provincias, CABA y a Cáritas.

Nunca fueron repartidas. «Llevan más de 6 meses arrumbadas, enfrentando el deterioro y juntando polvo sin cumplir ninguna función social», afirmaron.

La ex ministra de Desarrollo Social de la gestión de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, denunció este lunes en redes sociales que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello no solo tiene acopiados «sin razón ni explicación alguna» más de 5 millones de kilogramos de alimentos, sino que también «tiene arrumbadas 50 camionetas 0 KM».

«¿Y si el Ministerio de Capital Humano le explica a la sociedad que también tiene arrumbadas 50 camionetas 0 KM que fueron adquiridas para asistir las necesidades de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las 23 provincias argentinas y del Gobierno de CABA, y para ser entregadas a CÁRITAS?», publicó la diputada de Unión por la Patria en su cuenta de X.

La ex funcionaria dijo que «el gobierno acopia sin razón ni explicación alguna más de 5 millones de kg de alimentos» y «también sabemos que hay herramientas, elementos para atender la urgencia en temporales y tragedias naturales, guardapolvos, útiles escolares, y tantas otras cosas que los argentinos necesitaron en muchas situaciones en los últimos meses».

Mediante las redes sociales, Tolosa Paz difundió las imágenes del día (25 de noviembre de 2023) que la cartera a su cargo en ese momento recibió los vehículos para luego comenzar el proceso de adjudicación y de firma de los convenios de entrega a sus destinatarios. “Todos los Ministerios de Desarrollo Social, no importaba su color político, recibirían la suya”, escribió junto a las fotos.

Además, agregó, “se adjudicó para la adquisición de 80 unidades por licitación pública el 27 de octubre de 2023 y se emitió la orden de compra el 30 de octubre del mismo año”. Según aseguró la exministra, “se pagaron 50 unidades y se entregaron patentadas y listas para su destino final en nuestros depósitos de Villa Martelli el 25 de noviembre de 2023”.

El Gobierno de Javier Milei, denunció Tolosa Paz, “sólo debería haber continuado con el proceso y la firma de convenios de comodato para que los gobiernos provinciales y Cáritas pudieran acceder a las mismas” pero “no lo hicieron, no lo quisieron hacer”.