Referentes y figuras importantes del peronismo llegan a la provincia para recomponer la crisis interna y dar una foto de unión. La juventud en el foco.

Este sábado, el peronismo nacional con figuras de peso se convoca en el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza, reunido por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. La presidenta del PJ y de estrecha relación con Cristina Fernández de Kirchner, invitó a una jornada de debate «sobre la Argentina de las próximas generaciones».

En medio de la crisis interna del Frente de Todos por las diferencias públicas entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, el encuentro «Peronismo Futuro» no es un dato menor. A partir de las 9, en el Bustelo, se congregarán referentes de todo el arco peronista para dar una muestra de unidad y buscar atraer a los jóvenes. Habrá gobernadores, legisladores, sindicalistas y funcionarios del Gabinete, además de representación local como intendentes y figuras relevantes de la política mendocina.

Del encuentro participará el mandatario cuyano Sergio Uñac (gobernador de San Juan). De manera virtual estarán presentes Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires) y Sergio Massa (presidente de la Cámara de Diputados de la Nación).

A Mendoza llegarán funcionarios nacionales como Eduardo «Wado» de Pedro (ministro del Interior) y Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas de la Nación) y una amplia y variada representación legislativa.

Estarán presentes Adolfo Rodríguez Saá (senador nacional por San Luis, ex gobernador y ex Presidente de la Nación); Lucía Benigna Corpacci (senadora nacional por Catamarca y ex gobernadora. Actual presidente el PJ de Catamarca y vicepresidenta del PJ Nacional); José Mayans (senador nacional por Formosa y presidente del bloque del Frente de Todos); Hugo Yasky (diputado nacional por Buenos Aires y secretario nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina); Vanesa Silley (diputada nacional por Buenos Aires y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales); Juliana Di Tullio (senadora nacional por Buenos Aires) y Alexandre Roig (presidente del INAES).

Juan Manuel Urtubey (ex gobernador de Salta) también asistirá. Sin duda, de la lista es el nombre que más llama la atención porque no integra el oficialismo y ha tenido reuniones en las últimas semanas con dirigentes opositores como Gerardo Morales, Juan Schiaretti, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.