Advirtieron una demanda por cantos racistas.

Luego de los festejos de la Selección Argentina, llegó la polémica tras la viralización de un video en vivo que Enzo Fernández compartió a través de las redes sociales, durante la madrugada del lunes tras conseguir el bicampeonato.

En las imágenes, se ve a los argentinos cantando, en un clima festivo y eufórico. Al tomar conocimiento del material, Francia advirtió que demandaría a la Asociación de Fútbol Argentino por racismo, por lo que el jugador del Chelsea decidió elevar unas disculpas tras lo sucedido: «Quiero disculparme sinceramente por un video subido a mi Instagram durante las celebraciones de la Selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para estas palabras», comenzó su descargo a través de las historias.»Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América», indicó el ex River, luego de ser tildado de ‘racista’ por su compañero de club, Wesley Fofana.

Y culminó: «Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias o mi caracter. Verdaderamente, lo siento».

Qué mostraron las imágenes

Durante un vivo de Instagram realizado por Enzo Fernández, se filtró una canción dedicada a la selección francesa, a la que derrotaron en el Mundial 2022, y el video rápidamente se volvió viral.

En el fondo, se observa a los jugadores golpeando el colectivo al compás de la música y cantando: «Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero…». El video se viralizó rápidamente, mostrando el ambiente festivo y desinhibido del equipo argentino.

En ese momento, uno de sus compañeros le advirtió que cortara la transmisión debido a una canción burlona hacia Francia que estaba sonando. “Cortá el vivo, boludo”, se escucha decir a uno de sus compañeros mientras intenta tomar el teléfono de Enzo.