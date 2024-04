Necesitan recuperarla para costear gastos.

Romina Vicencio tiene 31 años y padece una parálisis cerebral. Vive junto a su familia en La Consulta, San Carlos y elevaron un reclamo tras la quita de su pensión por discapacidad.

Silvia Gelvez, la madre de Romina dialogó con el programa radial «AmaneciDos» por la 101.9 Radio Dos, y contó, que su hija depende plenamente de sus padres diariamente, «no camina, no habla, no ve, no come sola, tiene un escoliosis muy grave y ha modificado sus órganos interiores».

«El día jueves 4, fuimos a cobrar su sueldo, y desde el banco nos dijeron que no había dinero depositado», es decir, que allí se enteraron que no cobraría su pensión.

«Fuimos a Anses de Tunuyán y nos explicaron que le habían dado de baja», relató. «Miraron en el sistema y no figuraba nada. Desde ahí, empezamos a peregrinar esto».

Silvia contó cómo deben organizar su economía para sobrellevar el día a día, «mi marido es ubicado de la Policía, aparte nosotros hacemos comidas. Pero ella tenía su dinero y lo utilizábamos en pañales, medicación, leche deslactosada, suplementos vitamínicos», entre otras necesidades para lo cual destinaban la pensión.

«Ella tiene derecho a recibir su pensión», dijo su madre. «Supuestamente Anses se la van a devolver en mayo, pero a nosotros no nos han notificado nada. Eso se lo dijeron a un medio provincial», destacó a la espera de una pronta respuesta desde el organismo.

La historia de Romina

A los 9 días de vida sufrió un ataque de meningitis que la dejó dos meses en terapia intensiva. Esa situación le provocó una parálisis severa y, en consecuencia, recibió una pensión por discapacidad. Pero lamentablemente, durante los primeros días de abril, su mamá se enteró que desde Anses decidieron retirarle el apoyo sin explicarle los motivos.