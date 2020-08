Una polémica se había generado el martes por una publicación acerca de un video que involucraba a la tunuyanina Josefina Piñol Battaglia, quien es actualmente la Reina Nacional de la Vendimia. Ese audiovisual, donde aparece junto a sus primas en una casa y en una situación muy cotidiana, la acusaba de incumplir con las normas de aislamiento dispuestas por la cuarentena,

El video comenzó a viralizarse por las redes sociales hasta que llegó a los medios de comunicación. Así, la acusación tomó otro sentido, ya que al tratarse de una soberana oficial generó cierta polémica que rápidamente la misma Josefina salió a aclarar en las mismas redes, advirtiendo que esa era información falsa.

En la mañana de este miércoles, Josefina Piñol Battaglia mantuvo una entrevista con el programa AMM de Canal 8 e hizo su descargo con respecto a tal acusación.

«La verdad es que es información falsa que difundió una persona con malas intenciones. Yo trabajo en Mendoza actualmente y vivo también acá con mis primas y mi tía», apuntó Josefina., quien agregó: «si bien tengo mi departamento donde resido aquí en Mendoza, para no estar sola decidí pasar la cuarentena con ellas. Así que se empezaron a decir cosas que no eran», refiriéndose al video que ella misma había publicado en su estado de Instagram y que la acusaba de no cumplir con el aislamiento.

«Yo subí este video, como todas las familias que conviven lo hacen, donde se suben fotos y demás. En esta oportunidad estábamos viendo una película con mis primas y en el video se ve que estábamos comiendo pochoclos y charlando, como lo hace una familia normal. El tema es que gente malintencionada y muy cercana a mi, lamentablemente, sacó captura de ese video para hacer daño, aún conociendo la realidad, porque esta persona lo sabe, de que yo vivo con mis primas y mi tía y lo viralizó desde un perfil falso», añadió la joven tunuyanina representante de la Tonada a nivel nacional.

En este sentido, Josefina advirtió: «en esa captura que realiza del video se ve quién es la persona que había creado este perfil falso. Sé quién es esa persona y no entiendo por qué lo hizo, pero espero que en algún momento va a aclarar el tema y creería que va pedir disculpas», culminó la bella soberana de 19 años.