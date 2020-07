El conductor de Podemos Hablar, el exitoso ciclo de Telefe, lo comunico hoy en su programa de FM Metro.

Antes de hacerlo público, se comunicó con los famosos que había estado como invitados en el último programa de «PH».

Andy Kusnetzoff anunció este martes en su programa de radio que se realizó un hisopado y le dio positivo en coronavirus. El conductor salió al aire por teléfono en su ciclo Perros de la calle, por FM Metro, desde el instituto médico en el que está internado, y les comunicó a sus compañeros y oyentes que el sábado por la noche comenzó a tener síntomas. Como el domingo no mejoró, el lunes se dirigió a un centro médico y se activó el protocolo.

“Yo estoy bien, pero el sábado, en la misión solidaria, llegué medio baqueteado: estaba con un poco de tos -reveló Andy-. El domingo seguí con bastante tos; fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19”.