Unión vs Independiente Las Rosas, un encuentro que promete buen fútbol.

Este domingo y luego de casi un año sin actividad del fútbol local, vuelve la actividad a las canchas y se disputará la primera fecha del campeonato.

La primera fechase disputará de la siguiente manera:

Argentino vs Libertad

Ejército de Los Andes vs Manantiales

Deportivo Pucará vs Deportivo Sarmiento

Dardaes vs Fernández Álvarez

Unión de Vista Flores vs Independiente Las Rosas

Carlos Steindl vs La Posta

El partido entre Furlotti y Escorihuela, no se disputará.