Esteban Bullrich, ex ministro de Educación, dio un mensaje con respecto a la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que estableció ayer el Tribunal Oral Federal 2.

El mismo, declaró a la vicepresidenta culpable en la “Causa Vialidad”, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, utilizada para direccionar contratos de obra pública a las empresas de Lázaro Baéz.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.

El exsenador Bullrich, escribió en una publicación de Twitter: “Se dio un paso importantísimo. Gracias a los que lucharon y luchan por encontrar la verdad y hacer justicia».

«Como la mayoría de los argentinos, sueño con un país donde no todo dé lo mismo, donde robar y hacer política no sean sinónimos, y donde la impunidad no sea la norma» remarcó Bulrrich.

Así, agradeció a todos los que lucharon por encontrar la verdad y hacer justicia.

Cristina Fernández fue absuelta, en cambio, por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada en la causa. El tribunal dispuso, por otro lado, el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados, al momento en el que la condena quede firme. La vicepresidenta, podría apelar el fallo a partir de marzo, y la defensa, refutar la causa en la Justicia en diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.