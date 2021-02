Ministros se reunieron con los intendentes.

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana Nadal, y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, se reunieron con intendentes para coordinar detalles sobre el procedimiento de vacunación a mayores de 70 años.

En la reunión estuvieron presentes los tres intendentes del Valle de Uco. En el encuentro, Nadal, explicó que “la reunión fue para organizar la campaña que comienza el lunes, para que podamos empezar y avanzar lo más rápido posible con la inmunización en mayores de 70. Estamos entregando turnos con horario, no es para que asistan todos a la misma hora sino que se darán los turnos cada 15 minutos”.

En relación a la vacunación docente, “las dosis están en el país, no hay precisión de cuándo llegarán a Mendoza ni cuántas, pero tenemos una proyección. Como sabemos, no se pueden aplicar en mayores de 60 años, así que en forma coordinada con la DGE vamos a vacunar a los docentes. La idea es organizarnos como lo venimos haciendo y vacunar en función de los registros. Hay un registro nacional que funciona más como censo para saber cuántos son los docentes, pero no implica que esto genere un turno”, manifestó.

Los lugares que serán habilitados para vacunar son los siguientes:

Tunuyán: Hospital Antonio Scaravelli.

San Carlos: Hospital Victorino Tagarelli.

Tupugato: Polideportivo Francisco Rizzo.