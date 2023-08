Estrellas Amarillas sigue concientizando por accidentes viales en el Valle de Uco

Este fin de semana hubo dos fallecidos en San Carlos y Tupungato.

Una Estrella Amarilla, significa que en el lugar donde está ubicada hubo una víctima por accidente vial. La campaña a nivel nacional, ha tenido en Mendoza y el Valle de Uco sus referentes para concientizar a todos los conductores y evitar tragedias.

Adriana y René, viven en Tunuyán, son referentes de Estrellas Amarillas en el Valle de Uco, tras la pérdida de su hijo a causa de un siniestro. En diálogo con Canal 8, comentaron, «Estrellas Amarillas hace mucho para que no hayan tantos accidentes de tránsito, desde que empezamos a trabajar empezamos a notar que no habían tantos accidentes», reconocieron.

Aunque las cifras de hechos se ha reducido notablemente en la región, este fin de semana dos hombres perdieron la vida en diferentes siniestros. En San Carlos, un joven de 20 años que viajaba en moto murió tras protagonizar un accidente en Tres Esquinas. Y otro motociclista de 40 años perdió la vida cuando circulaba por Tupungato.

Desde hace años, Adriana y su familia llevan la bandera para concientizar a la comunidad, «espero que Dios nos ayude a seguir adelante, para que no hayan más accidentes de tránsito. A nosotros nos pasó, sufrimos mucho, en el 2017 mi hijo falleció en un accidente de tránsito, es muy triste».

Por otro lado, llamaron a la responsabilidad de cada conductor, «el alcohol es el que mata». Si bien el movimiento de Estrellas Amarillas ha reducido su actividad, «nosotros seguimos, pero hay gente que no ayuda, somos poquitos», comentaron.

Como un consejo, ambos cerraron, «cuando se suban a un auto, no beban alcohol, el alcohol mata. Es muy feo perder a un ser querido. A mi hijo lo atropelló una persona que no podía manejar, porque no veía bien, a esa persona le habían retirado el carnet, ese día se le cruzó a mi hijo en el camino y lo mató», recordó sobre la pérdida que sufrieron.