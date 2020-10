La referente de la región dialogó con Canal 8.

Luego del triste episodio ocurrido en el departamento de San Carlos al inicio de esta semana, desde Estrellas Amarillas se refieren nuevamente a una situación que preocupa, en una problemática que los ocupa en su rol de concientizar sobre seguridad vial.

Maira Ortíz, “la noticia fue muy triste y lamentable porque de Estrellas Amarillas se viene pidiendo que aprueben la Ley alcohol al volante cero, y lamentablemente hasta el momento no se aprobó. Venimos con esta lucha y la condena que recibiría esta persona es de 3 a 6 años de prisión, es lamentable. Con esta ley, no se podría pagar fianza, la persona cumpliría condena perpetua, es lo que pretendemos”.

Se trabaja para disminuir la problemática de los delitos de tránsito, promoviendo un cambio de actitud a través de la concientización y educación vial, buscando despertar una actividad pro-activa por parte de la ciudadanía.

En relación al contacto con las familias de las víctimas del pasado lunes, “no nos hemos comunicado con las familias porque esto necesita su tiempo y no hay consuelo que alcance, pero hemos estado desde las redes pidiendo justicia”.

“Seguimos insistiendo en la ley, no pretendemos que nadie tome, sino que el que maneje tenga cero alcohol porque hay que ser consiente. Es una cuestión de cuidar y cuidarnos entre todos, cuidamos a los que están en la calle y a los que van en el vehículo. La mayoría de los accidentes han sido por conductores alcoholizados y no se está haciendo nada. Queremos que aprueben esta ley”, destacó.

Por el momento, ante la falta de protocolo, “todavía no estamos pintando estrellas, cuando se haga lo daremos a conocer”, finalizó diciendo Maira.