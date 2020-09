Aún no está el protocolo para retomar la actividad.

El grupo “Estrellas Amarillas”, funciona como símbolo característico de la Campaña Nacional de Concientización Vial. Se encargan además de realizar acciones de prevención y concientización en sus comunidades, buscan también la articulación necesaria con el sector público, privado y la sociedad en general, con el objetivo de disminuir los siniestros viales.

Desde la agrupación en el Valle de Uco, recordaron que las pintadas por el momento siguen suspendidas ya que no está disponible el protocolo. Maira Ortiz, una de las referentes de la organización dialogó con Canal 8. Y resaltó que “debido a la pandemia no estamos pintando las estrellas. Una vez que todo pase, que el Ministerio de Seguridad nos de la aprobación de volver a pintar, vamos a empezar de nuevo. Mientras tanto, estamos acompañando a las familias de víctimas de tránsito y entendemos el deseo de querer pintar una estrella, pero le pedimos paciencia y que no lo hagan por sí solos.

En relación al uso del nombre “Estrellas Amarillas” advirtieron sobre la situación, “suele pasar que hay organizaciones que pintan estrellas y usan nuestro nombre. Si se pintan estrellas sin autorización, se corre el riesgo de que haya otro accidente porque a nosotros siempre nos acompaña policía vial, preventores de cada uno de los departamentos. Entonces se toma el control de la calle donde se corta una parte y se realiza la pintada”.

La organización, tiene un protocolo a seguir donde se tienen las medidas adecuadas de las estrellas, “necesitamos presentar una documentación a cada uno de los referentes. Por eso es que pedimos paciencia. Estamos anotando a la gente que nos va pidiendo pintar amarillas, así cuando pase la cuarentena, volver a pintar”, aseguro Maira.

“Hay que ser conscientes, ir a la velocidad que corresponde, estar atentos, no manejar ebrios y lo más importante cuidarnos unos a otros”, finalizó diciendo.