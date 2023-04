Estudiantes tupungatinos fueron reconocidos por su brigada de limpieza

Pertenecen a la escuela «Alma de Montaña».

En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el municipio reconoció a un grupo de estudiantes poniendo en valor la importancia de las acciones amigables para el cuidado del medio ambiente. Los jóvenes realizaron un «Brigada de limpieza», cuya tarea es la de recoger basura y desechos que hayan sido arrojados en espacios públicos del departamento, comenzando la limpieza en las adyacencias al Camping Municipal, de la localidad de El Peral.

Intendente Gustavo Soto, recibió en su despacho a los brigadistas de la Esc. «Alma de Montaña» que asistieron acompañados por la docente Laura Santinelli, guía de los educandos en este proyecto formativo. En el encuentro Soto entregó a sus invitados cuadros individuales de reconocimiento y otros obsequios que consistieron en una gorra, lapicera, lápiz, anotador, llavero y mochila institucional, los cuales fueron recibidos con muchísima gratitud.

La reunión no consistió en una simple convocatoria, sino que se mantuvo una cita fluida y fructífera donde las y los estudiantes mantuvieron conversaciones con el jefe comunal acerca de las diferentes propuestas del Municipio en promover e incentivar la separación, el depósito y posterior reciclaje de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos); también intercambiaron ideas sobre la posibilidad de vincular los nuevos proyectos de la Escuela con los programas ambientales de la Muni, para seguir fortaleciendo la reflexión y la concientización no sólo de este grupo escolar, sino de otros establecimientos, de más adolescentes y generaciones que conviven en la actualidad.

Sobre la distinción el Intendente destacó, «…el convencimiento irrestricto de estos jóvenes de seguir haciendo lo que están haciendo voluntariamente, con lo que van a contagiar a otros jóvenes. Me resta agradecerles a la institución, a la profesora, a los alumnos, a sus papás que los promueven en estas acciones y a quienes de una u otra manera colaboran para que Tupungato sea más limpio, más sustentable para disfrutar lo que Dios nos ha regalado.»

La docente Santinelli -impulsora de esta práctica brigadista- explicó el trabajo que desarrollan desde la institución educativa, «Tenemos un proyecto interdisciplinario que básicamente tiene que ver con esta problemática de los Residuos Sólidos Urbanos, la idea era salir del aula y ver la problemática, porque estoy cansada un poco de las imágenes, de esto está mal, de videos sobre la contaminación y me parece que es mucho más rico salir y verlo con nuestros propios ojos».

Los chicos Nazareno Espejo y Benjamin Rivas se expresaron en nombre de todo el conjunto de estudiantes y contaron lo que sintieron con esta experiencia modelo para otros adolescentes, «Principalmente no sé si tomábamos en cuenta esta problemática y cuando pudimos notar la suciedad fue muy feo porque después de haber limpiado el lugar merendamos ahí y se veía muy lindo, antes estaba opacado por la basura que le hacía daño… pudimos pensar de una manera diferente sobre lo que nosotros mismos generamos y no nos dábamos cuenta».

A sus palabras, su profe agregó «…muchísimas veces como sociedad no nos hacemos cargo de la mugre que generamos y quiero hacer el cambio, mis alumnos y alumnas también desde la reflexión, porque no ha sido nada lindo para ellos, no ha sido agradable levantar la basura de otros, porque nos hemos encontrado con cosas asquerosas y ahí está el punto, qué planeta queremos, como queremos lograr ese planeta más bonito desde el ensuciarnos las manos porque claramente esta idea del tiktok, de todas las redes sociales, nos separan un montón de la realidad del ambiente, de estar afuera…».

En relación a la actividad diferente de la que participaron las chicas y chicos este lunes, respondió, «Están felices con los regalitos que se llevan y el reconocimiento, me parece una instancia súper bonita y motivante para otras escuelas, los adolescentes y las adolescentes están abúlicos y necesitan más incentivo».

Despidiéndose con un mensaje motivador para otras personas Benjamín instó «No sólo hacerse cargo de la basura de uno sino la de otros, para uno mismo y para ser ejemplo de quienes están detrás de uno».