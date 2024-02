A principios de febrero, el club Independiente Rivadavia, llegó en busca de talentos al Valle de Uco. La prueba estuvo pensada para mujeres que se desempeñen en el fútbol en las categorías Sub15 y Sub17 . Allí, quedaron seleccionadas varias jugadoras, ente ellas, la tunuyanina Eugenia Salinas.

El Móvil de Canal 8 pudo mantener una entrevista exclusiva con ella, donde expresó: «la verdad es que no estaba planeado el quedar seleccionada para la Lepra, es una oportunidad muy linda para poder jugar en Mendoza. Yo soy defensora, llegue ahí, me pusieron de 2, jugué todos los partidos y fue la primera vez que me probaba y quedaba seleccionada para la Sub17»

Además, agregó: «ahora estoy asistiendo a los entrenamientos, por el momento viajamos en trafic y creo en dos meses arrancaría el torneo. Me han tratado muy bien, me dicen que puedo llegar a jugar en la primera y me voy a esforzar mucho para poder llegar allí»

Respecto al acompañamiento de su familia y del club en el que actualmente se desempeña, comentó: «mi familia esta muy emocionada, soy la primera mujer de la familia en ir a jugar en un equipo de Mendoza. Actualmente, juego en el Club El Fortín de San Carlos, estoy muy agradecida con ellos y pronto me habilitarán el pase»