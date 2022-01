Se debe a la situación sanitaria provocada por la variante Ómicron.

El Consejo de la Unión Europea, ante el avance de la tercera ola de COVID-19 provocada por la variante Ómicron, volvió a implemenrar restricciones de viaje con Argentina, Australia y Canadá, según se informó el organismo en un comunicado.

“El Consejo de la UE, tras revisar las recomendaciones para el levantamiento de las restricciones de viaje por la situación con el coronavirus, actualizó la lista de terceros países con los que se recomienda eliminar las restricciones de viaje. En particular, Argentina, Australia y Canadá quedaron excluidos de esta lista», dice el documento.

El Consejo actualiza cada dos semanas la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje.

«Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran en el Anexo I están sujetos a restricciones de viaje temporales. Esto es sin perjuicio de la posibilidad de que los estados miembros levanten la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas», agrega el comunicado publicado en la página oficial del Consejo de la UE.