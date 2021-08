Según un informe emitido desde la cartera económica provincial, se logró un incremento del 55% en el precio de la uva.

El Ministerio de Economía y Energía, a través del Banco de Vinos de Mendoza, evaluó el impacto generado por los operativos de anticipo de cosecha destinados a viñateros mendocinos. Según detalla un informe emitido desde la cartera económica provincial, se logró un incremento aproximado del 55% en el precio de la uva.

En este sentido, Alfredo Aciar, director ejecutivo del Banco de Vinos de Mendoza, desarrolló: “En este 2021 hemos cosechado 15.650.000 quintales aproximadamente. Este no es un número final ya que no ha sido publicado por el INV aún. El precio que se estimaba pagar, en promedio por todas las variedades de uvas, era de $2.250 por quintal y el que se terminó pagando fue de $3.488”.

“Esta última cifra se desprende de un promedio entre los $2.000 de la uva básica y los $5.000 que casi se llegó a pagar, en promedio, por las uvas de alto valor”, comentó el funcionario.

Además, “se logró incrementar en un 55% el precio de la uva y eso hace que el resultado, en la transferencia que se ha producido a los productores, sea de $19.367 millones. A un dólar de $100, más o menos, esto equivale a US$ 194 millones que fueron transferidos al sector productivo”, remarcó el titular del Banco de Vinos.

Consultado Aciar sobre cuál cree que puede llegar a ser el impacto para el Estado provincial, destacó: “Esa valoración la podremos hacer una vez se vendan los mostos y el Malbec que tenemos. No obstante, yo creo que no habrá pérdida en valor absoluto”. “El año pasado, el Estado provincial tuvo una ganancia del 50% del dinero invertido. Este es un ejercicio que se suele hacer para evaluar la positividad o no de este tipo de operativos y cuánto valen en realidad”, cerró el funcionario.