El Gobierno lo reportó a la ONU.

El expresidente de Bolivia y líder de la oposición, Evo Morales, aseguró que el Gobierno de Luis Arce tiene cuatro planes para impedir su candidatura en 2025, entre ellas, matarlo.

“Si al Evo no le meten a la cárcel, lo inhabilitan con procesos, por narcotráfico, (…) sino matarme”, declaró el opositor en entrevista con la agencia EFE.

Mientras que el Gobierno de Bolivia informó que envió cartas a tres organismos internacionales para denunciar “actos de desestabilización” por parte del ex presidente Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores que se movilizan rumbo a La Paz para exigir su habilitación como candidato para las elecciones de 2025.

“Hemos expuesto ante la comunidad internacional los actos de desestabilización contra nuestro Gobierno”, señala un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las cartas fueron enviadas al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres; al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk; y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi.

La escena política en Bolivia está en uno de sus puntos más controversiales desde el intento de golpe de Estado del pasado 26 de junio. Actualmente, el foco mediático está puesto en el enfrentamiento que protagoniza el presidente Arce, con el ex jefe del Estado boliviano por más de 13 años, Evo Morales.

Esta lucha de poderes llevó a que en distintas partes del país sudamericano se efectúen cortes de ruta, jornadas de marchas de 25 kilómetros y otras medidas de fuerza en protesta contra la gestión e imagen del presidente Arce, quien definió las acciones de Morales como un intento de golpe de Estado en su contra.

Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la Administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS, aún en manos del ex presidente, algo en lo que las facciones leales a ambos no han podido ponerse de acuerdo.

Las próximas elecciones generales en Bolivia se espera que sean el 17 de agosto de 2025, aunque esta fecha aún no ha sido ratificada oficialmente, por lo que podría ser modificada fácilmente.