Lo advirtió el ministro de turismo y deporte.

Luego de que se habilitara el público en las canchas, surgieron los primeros conflictos debido al incumplimiento del aforo permitido. Matías Lammens, el ministro de turismo y deporte de la nación, recordó que en el superclásico entre River y Boca, se vio que en el Monumental no se respetó la asistencia máxima del 50% del público y advirtió que “si se vuelve a repetir, tenemos que volver atrás”.

Pese a desear ver “fotos diferentes” en los encuentros que se vienen, Lammens se refirió a tres episodios que lo preocuparon tanto a él, como a Vizzotti. El superclásico, el enfrentamiento entre el Club Atlético Belgrano y Deportivo Riestra, y el cruce entre San Martín de Tucumán y Gimnasia de Mendoza. El ministro dijo que hubo partidos “donde no se controló nada” y pidió a las jurisdicciones que realicen inspecciones más exhaustivas.

En ese sentido, señaló “lo que estamos haciendo es advertir que esto no puede volver a suceder, no podemos volver a encontrarnos con la foto que vimos el fin de semana; si esto vuelve a suceder, no solo va a haber sanciones para los clubes sino que eventualmente vamos a evaluar volver atrás con la medida”, sostuvo el ministro, quien agregó, “si los clubes no pueden cumplir con controlar el aforo, no vamos a poder tener público en las canchas”.