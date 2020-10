Julieta Lavarrello, es la profesional a cargo de la defensa de la mujer que sufrió abuso sexual hace un mes y medio en una zona lindante entre los distritos de Villa Seca y El algarrobo, Tunuyán. «La justicia está investigando otras líneas de investigación», manifestó la abogada y reveló la posibilidad de que los detenidos y principales sospechosos del hecho queden en libertad.

En una entrevista exclusiva con el programa AMM de Canal 8 Valle de Uco, la abogada querellante de la causa que tiene a una mujer de 28 años de nacionalidad francesa, que reside en Tunuyán, como principal víctima de un hecho de violación a mediados de agosto y que tiene a tres jóvenes de la zona como principales sospechosos, dio detalles del curso de la investigación.

Vale decir, que en las últimas horas se conocieron datos sobre el tema, donde el fiscal de la causa habría entendido que no hay pruebas suficientes para sostener la detención en el penal y, por el contrario, se inclina más por evidencias de que los sospechosos estuvieron en una finca trabajando al momento del abuso sexual en Tunuyán. En este sentido, los acusados podrían recuperar la libertad en los próximos días.

«Primero que nada, quiero decir que el equipo del Ministerio Público Fiscal ha llevado desde un primer momento una investigación impecable, trabajo de investigación que continúa. Es un proceso muy largo, porque permanentemente estamos en búsqueda de la verdad», comenzó diciendo Lavarrello.

«En estos momentos, las personas que habían sido sospechadas, tres personas de sexo masculino que son las señaladas por la víctima, continúan sometidas al proceso -dos mayores de edad privados de su libertad y un menor en libertad-, hasta tanto el juez defina su situación procesal», continuó la abogada y agregó: «Es una causa que va a llevar mucho tiempo, porque justamente es una complejidad probatoria, debido a las condiciones en las que se dio todo: un abuso sexual agravado, en una zona despoblada, con muy pocas posibilidades de defenderse y pedir ayuda por parte de la víctima y pocas probabilidades de contar con testigos del hecho en sí».

En cuanto a los trascendidos en las últimas horas sobre la posible salida en libertad de los dos principales sospechosos del hecho, Lavarrello apuntó: «hay información que sólo puede brindar la fiscalía. Lo que puedo decir es que esa decisión está en manos del juez de garantías interviniente. Hay que tener en cuenta que en Argentina tenemos un sistema judicial que es de tipo garantista, que determina que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que la privación de la libertad tiene que observarse en forma restringida. En este caso en particular, las personas que están privadas de su libertad están en esa situación porque inicialmente han habido sospechas suficientes de su autoría y, por otro lado, porque hay que cuidar que no entorpezcan la investigación y que no vayan a darse a la fuga evadiendo la justicia. En esta instancia, puedo comentar algo que es de público conocimiento, es que ya llevamos un mes y medio desde que se cometieron esos hechos y que las personas (detenidos) no pueden estar privadas de su libertad sin un fundamento suficiente de peso. En este sentido, por supuesto que los jueces tienen que llegar a un equilibrio en el sentido de que no pueden tener a una persona privada de su libertad si no tienen un fundamento legal. Como dije, esto depende del juez de garantías que está interviniendo».

Así con estas aseveraciones, resulta casi inminente la pronta salida en libertad, auqneu seguirían dentro del proceso, de los principales acusados.

Por otra parte, en la entrevista la abogada detalló que en la causa «se están investigando otras líneas» y que en este lapso de tiempo de la investigación se ha brindado una gran cantidad de pruebas y contrapruebas en el proceso, tanto a favor de la defensa como de las personas que están imputadas y que los dos detenidos tiene cada uno su propio defensor.