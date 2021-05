Así lo dio a conocer el presidente.

Alberto Fernández, adelantó que continuará con la medida de cierre de las exportaciones de carne hasta que no bajen los precios. En ese sentido, el mandatario, dijo “vamos a levantar el cierre de exportaciones el día que tengamos resuelto este tema. Está visto que exportando el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme en los precios internos”.

Por otra parte, detalló que “los frigoríficos y exportadores no hicieron nada por desacoplar los precios de la carne. ¿Nosotros cómo lo resolvimos? Parando las exportaciones. No es una buena medida porque estamos perdiendo dólares que entran. Yo lo que quisiera es que los formadores de precios se den cuenta de que los argentinos no tienen porqué pagar la carne al mismo precio que se paga afuera”, en relación al mercado.

Fernández aseguró que con el cierre de las exportaciones “vamos a ordenar” el mercado porque “me preocupa el argentino y la argentina. No estoy para acumular dólares, estoy para que coman los y las argentinas”, agregó el mandatario.

También, el mandatario nacional indicó que a partir del 1 de enero del próximo año, el Gobierno exigirá que los productores “vendan la carne trozada, por ejemplo, el lomo por un lado y el asado por otro”, detalló.

“Si se exporta el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme con los precios internos, y entonces si no se exporta habrá más ofertas y los precios tenderán a bajar, de acuerdo a la lógica del mercado”, señaló Fernández.