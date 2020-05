Como estaba previsto, el Presidente, flanqueado por Axel Kicillof, y Horacio Rodríguez Larreta, se dirige al país para anunciar las nuevas medidas; a dos días de vencer la actual fase de cuarentena dispuesta en el territorio nacional.

«A todos nosotros la economia nos preocupa mucho. Pero a todos nosotros, y estoy seguro que hablo en nombre de los tres, nos preocupa más preservar la salud de nuestra gente«,dijo Fernández en el inicio de su alocución.

El presidente Alberto Fernández dijo tener un «enorme orgullo» por el comportamiento de los ciudadanos durante la pandemia de coronavirus y consideró que la Argentina está «logrando los objetivos» planteados para controlar el avance de los contagios, durante una conferencia de prensa en la quinta de Olivos.

Aseguró que Argentina logró con «éxito» controlar la pandemia de coronavirus, a partir del riguroso cumplimiento del aislamiento social y afirmó que el país representa el 0,3 por ciento de los casos de Covid-19 de América.

«La situación de Argentina es un situación bastante controlada, si se compara con otros países de la región, como Ecuador, Brasil y Chile», sostuvo el mandatario.

En este sentido, Alberto Fernández puso como ejemplo los sistemas desarrollados por Suecia y Noruega en la lucha contra el coronavirus y advirtió que, de haber flexibilizado la cuarentena como hizo el gobierno sueco, Argentina hubiera tenido hoy 13.900 muertos, en proporción con cantidad de habitantes.

Pidió a quienes «son atrapados por la ansiedad en abrir la economía» que hagan este tipo de reflexiones e insistió con que su gobierno seguirá priorizando el cuidado de la salud de los argentinos.

En otro tramo, dijo «Hay opositores que trabajan de verdad y hay opositores que atemorizan a la gente por Twitter. Cuando mienten le mienten y atemorizan a la gente«.

“Estados muy presentes para que veamos los efectos de prestarle y no prestarle atención a la cuarentena. Aquellos que dicen que el problema es que la cuarentena genera desempleo, hoy he conocido que el Departamento de Estado estiman que la pérdida de empleos de 20 millones y medio de personas. Que, en dos años de la crisis de 2008, dos millones perdieron el empleo. Y que, en dos meses, el coronavirus se ha llevado 20 millones de empleo. Digo esto para que no le mientan más a la gente. Tengo la suerte de gobernar con gobernadores a los que valoro mucho en esos trabajos. Y hay otros que en Twitter provocan descalabros en la gente. En el lugar más conflictivo que tenemos (AMBA), quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo, y estamos trabajando en ese sentido”, aseguró.

“Terminemos esta discusión en las que nos han metido falsamente que si abrimos la economía la gente va a estar mejor”, enfatizó.

Fernández aseguró que «no me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente» al ratificar su decisión de continuar con el aislamiento social para combatir el coronavirus y apuntó contra un sector de la oposición que «convocan con gran imprudencia al descuido de la gente».

«Tengo la suerte de gobernar con gobernadores que valoro mucho sus trabajos, también con los opositores», remarcó.

El Jefe de Estado subrayó que en el análisis del total del país, los contagios de coronavirus se duplican cada 25,1 días, pero advirtió que la región del AMBA todavía está lejos de ese objetivo porque concentra el 86,2 por ciento del total de casos y es donde se duplican las cantidades cada 18,8 días. «La zona metropolitana es la que más contagios tiene. También es la de mayor población y en la que más viajeros llegaron. Por eso es la que mayor concentración de contagios tiene. En AMBA seguirán las cosas como hasta hoy»

«No podemos salir a tontas y locas en desmedro de la gente», reflexionó.

A su turno, Horadio Rodriguez Larreta, afirmó «La cuarentena sigue en la Ciudad de Buenos Aires»

Axel Kicillof: «Nos toca ser responsables y seguir en casa. La cuarentena sigue en casa»

(Noticia en desarrollo)