La primera dama, Fabiola Yáñez en su cuenta de Instagram comentó que dio negativo al test de coronavirus.

«Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, él se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal» afirmó.

«En ese mismo momento, también me realice el test correspondiente, que en mi caso dio negativo. Me encuentro aislada y pendiente de la evolución de Alberto, cuidándolo y acompañándolo como siempre lo he hecho», remarcó la primera dama

Para finalizar escribió: «por favor, sigamos tomando todas las medidas de precaución, ya que claramente esta pandemia aún no terminó. Gracias por los mensajes de cariño y apoyo».