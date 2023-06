Facundo Arce solicitó a la junta electoral un recuento de votos

Frente a la duda y posible confusión por listas.

Tras las elecciones del pasado domingo, durante esta semana algunos de los precandidatos pusieron en duda los resultados.

El concejal Facundo Arce, quien fue precandidato a intendente por la Unión Mendocina en Tupungato, y habló sobre su pedido a la junta electoral por un recuento de votos, tras algunas irregularidades.

Estuvo en diálogo en el programa «Todos» por la pantalla de Canal 8, «hemos notado en mesas donde han votado muy pocas personas y los votos de nuestros fiscales no aparecen, ya presentamos una nota formal a la junta electoral», aseguró.

En ese sentido aseguró, «sabemos que ha sido un error, que no hay ningún tipo de mala intensión. No ha sido fraude, porque no lo hay, pensamos que ha sido un error de mala interpretación», siguió.

Frente a esto, «le pedimos a la junta electoral , que revise algunas de las urnas, tres o cuatro y nos daremos cuenta si la sospecha es cierta».

También, estuvo acompañado por, Sebastián Reynoso precandidato a concejal el Partido Verde en Luján de Cuyo. «Creo que hubo un error involuntario en el armado de las listas, compartíamos la primer categoría. Es un error involuntario, capaz por la falta de capacitación en este nuevo sistema de la boleta única. Cuando salía un voto, los fiscales cometieron algunos errores en el conteo de los votos», dijo en una situación similar.

Para cerrar aclaró, «hemos comprobado que involuntariamente se han contado mal los votos. Lo comprobamos, porque en mesas donde votamos nosotros tenemos voto cero. Le pedimos a la a la junta electoral que abran las urnas, para saber si estamos equivocados o no», relató. Formalmente ya se elevó un pedido.