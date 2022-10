La elefanta Pocha murió en el santuario de Brasil, donde había sido trasladada con Guillermina en mayo, según informó la Secretaría de Medio Ambiente de Mendoza.

Este es el comunicado del santuario:

Con gran pesar anunciamos esta mañana que Pocha falleció anoche. Aunque aún no sabemos la causa de la muerte, pronto se hará una necropsia para ayudarnos a determinar qué pasó, aunque puede que no tengamos resultados de inmediato.

Mientras Pocha estaba en Mendoza vimos, en ocasiones, pequeñas señales que nos hicieron preocupar que tenía problemas de salud subyacentes, pero nunca se diagnosticó nada. Cuando ella y Guillermina llegaron aquí al Santuario de Elefantes Brasil, había tenido un ejemplo en el que se cansó y era un poco más lento para comer, pero, después de una inyección multivitamínica, mejoró. Hace unos días, nos dimos cuenta de que era exigente con su heno. Aunque todavía estaba pastando y disfrutando de todos los productos que le dieron. Después de una inyección de vitaminas anoche, parecía más brillante y, aunque todavía cansada, tenía más luz en sus ojos. Sin embargo, cuando volvimos a ver cómo estaba más tarde por la noche, descubrimos que había fallecido.

Guillermina, que estaba compartiendo los patios cerca del granero con su madre, dio largos estruendos para llamar a sus amigos – y podías oírlos retumbar hacia ella. Una vez que abrimos las puertas para que las otras chicas entren, Bambi, Mara y Rana estaban allí esperando estar con Guille. Rana se acercó a Pocha con Guillermina por unos minutos y luego volvió con los otros. A continuación, Bambi se acercó, pero se mantuvo a distancia, con los ojos abiertos y mirando preocupado. Después de que Bambi regresara con las otras chicas, Mara vino y se quedó con Guille y Pocha. Después de eso, una a una, las otras chicas regresaron, esta vez Bambi retrocediendo a Pocha, oliéndola y acariciando su cara. Justo después de la medianoche, todos estuvieron parados en diferentes lados de Pocha, tranquilos y relajados, teniendo uno de esos momentos de elefante que solo ellos entienden. Poco antes de las 4 am, Maia también vino a estar con Guillermina.

Cada chica estuvo cerca, algunas más tiempo que atrás, y observó el cuerpo de Pocha con respeto. Los elefantes tienen la habilidad innata de comunicarse entre sí de maneras que nunca entenderemos y eso es lo que parecía estar sucediendo entre este grupo de compañeros de manada. Con todos nuestros años trabajando con elefantes, nunca hemos visto este nivel de apoyo de manada dado a otro durante un fallecimiento. Su apoyo está demostrando una naturaleza mucho más familiar de lo que hemos presenciado en el pasado en el santuario y, aunque triste, también hay algo increíblemente hermoso sobre lo que está ocurriendo.

Como va llegando a entender lo que le ha pasado a Pocha, Guillermina ha sido muy gentil con su madre. La toca y la huele y la acaricia con su tronco, pareciendo sentir que su madre ya no es de esta tierra. Aunque Gullle no se paró completamente sobre el cuerpo de su madre (lo que a veces hacen los elefantes), ella maniobra muy suavemente sus pies sobre las patas delanteras de Pocha y se quedó allí por un tiempo.

Aunque este es un momento difícil y puede ser difícil procesar tal pérdida, tenemos gratitud hacia Pocha por el amor y la estabilidad que pudo brindar a Guillermina durante 24 años. Una vez que los dos estuvieron en el santuario, fue capaz de ver a su hija experimentar verdadera alegría y comenzar a construir relaciones con otros elefantes, algo que podría haber sido sólo un sueño para Pocha, Hubo momentos en los que se vela a Pocha viendo a Guille con los otros elefantes, y ella tenía la mirada más brillante en su rostro. También tenemos una gran sensación de alivio que ambos hicieron el viaje al santuario antes de la muerte de Pocha, para que Guillermina no esté procesando su dolor sola: ahora tiene otros elefantes a los que recurrir, Tal vez Pocha tenía la sensación de que su tiempo en el santuario era corto y animó a Guille a diversificarse, disfrutar de la vida con amigos. Explorar la naturaleza, y realmente descubrir lo que la vida como elefante está destinada a ser En unos pocos meses, fue capaz de recordar que el mundo era algo más que un muro de concreto frente a ella. En realidad, la vida podría ser grande y hermosa y llena de oportunidades – y también fue capaz de dar esa gran vida a su hija con amor y un sentido de inmenso orgullo.