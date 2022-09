Magdalena Ruiz Guiñazú falleció este martes a los 87 años. Como periodista, traductora, autora y locutora, ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales por su trabajo. Estuvo ausente de su programa de Radio Mitre por algunas semanas por problemas de salud. Jorge Lanata es quien dio la noticia en su programa de radio.

También fue considerada una figura emblemática en la defensa de los derechos humanos. Durante la última dictadura cívico-militar denunció desapariciones y recibió presiones y amenazas de muerte.

En 1984 integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que fue la entidad, encargada de recibir y recopilar las denuncias de desaparición de personas durante el gobierno de facto.

Formó parte de la investigación en el centro clandestino que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cuyas pruebas se volcaron en el libro “Nunca Más”.

Junto a Miguel y Nicolás Wiñazki, en sus últimos años estuvo al frente de “Magdalena y la noticia deseada” en Radio Mitre. Antes, había conducido el clásico ciclo “Magdalena Tempranísimo” (1987-2006) y también había formado parte de “Lanata Sin Filtro” en su regreso a la radio en 2014.

En diálogo con el diario Clarín, Nicolás Wiñazki reconoció que nunca dejó de asombrarle la batería de anécdotas de su compañera radial, que podían pasar de Astor Piazzolla y el recuerdo de «cuando iba a comer empanadas a su casa». Y enumera: «La mejor amiga del Padre Mugica, la primera en entrar a la ESMA junto a la CONADEP. Su historia es espectacular, un padre Canciller que hasta se cayó de un avión, vivieron en Roma durante la Segunda Guerra Mundial. No es solo lo que vivió, sino su don de gran narradora. Adorable, simpática, humilde, generosa, ejemplar por su energía. Fue vanguardista y es la número 1. Cuando tuvo que darme alguna lección, me la dio con cariño y respeto».

«El periodismo es mi vida misma. ¿A quién le importa en que año nací? A nadie. Lo importante es lo que estoy haciendo. Lo que importa es pasarlo bien. No me pongo a pensar cuántos años tiene cada uno. El que no está conforme con su edad, lo debe pasar mal», le dijo Magdalena al diario Clarín en una reciente entrevista.