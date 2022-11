Este jueves un jurado popular absolvió a Héctor Días Tejera por la muerte de Gisela Gutiérrez, la joven desaparecida hace siete años en La Favorita.

Los miembros del jurado popular no llegaron a un acuerdo y el juez técnico dejó en libertad al único sospechoso de asesinar a la mujer de un disparo en 2015 y deshacerse del cuerpo en el dique Frías.

A pesar de las evidencias presentadas por la Fiscalía de Homicidios, los miembros del jurado sostuvieron que fueron insuficientes y por ello no llegaron a una decisión unánime. Tras un cuarto intermedio, el jefe de los fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, aseguró que desde la fiscalía iban a respetar esa decisión y fue entonces que el juez técnico Aníbal Crivelli decidió absolver a Días Tejera.

Gisela de 25 años, madre de dos criaturas y estaba embarazada de su tercer hijo fue vista por última vez el 19 de julio de 2015 luego de haber ido a cenar a la casa de su medio hermana, se dirigió a su casa, y unos metros antes de llegar, vio a su madre en la puerta y le hizo señas, indicándole que en un rato volvería. Fue la última vez que supieron de ella.

“El Negrucho” (Héctor Díaz), había sido detenido el 18 de noviembre de 2020 y un mes después le dictaron la prisión preventiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Con él cayeron otros dos hombres, a quienes el fiscal imputó por encubrimiento agravado: los hermanos Marcos y Daniel Quiroga.

Para la fiscalía, Días Tejera y los hermanos Quiroga descartaron el cuerpo de Gisela en las inmediaciones del dique Frías. Los restos nunca fueron hallados, a pesar de los numerosos rastrillajes y excavaciones que realizaron con la ayuda de la Justicia Federal, Gendarmería y peritos antropólogos.

En cuanto al acusado, dio testimonio: “Por muchas cosas que yo he pasado dentro del penal, que gracias a Dios estoy con vida, y por las diferencias en los relatos, es que yo pido mi libertad”.

“Yo no me niego a que se me siga investigando, pero yo tengo tres familias, estoy separado de dos, jamás tuve denuncias por violencia de género ¡Estoy dispuesto a todo, pero quiero mi libertad, por favor!”, puntualizó con la voz entrecortada mientras contenía el llanto buscando convencer al jurado.