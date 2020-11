Las redes sociales se inundaron con un urgente pedido de asistencia para una afiliada.

En un desesperado pedido de ayuda, una familia debió hacer público el difícil momento que atraviesan, debido a la falta de asistencia para Elba Rocha, una mujer que contrajo Covid y debieron vivir una odisea para que reciba la atención necesaria.

Antonella Peña, nieta de la mujer, dialogó en Canal 8 y Radio Dos, sobre la situación: “Con mi mamá llevamos a mi abuela el 25 de octubre a la guardia del Scaravelli, nos derivaron a la parte respiratoria y el medico que la atendió no lo hisopó, iba con una descompostura, tos y leve falta de aire. Le diagnosticaron gastritis y la mandaron a la casa. A los tres días empezó a desmejorar. El miércoles llamamos al servicio coordinado de emergencias y el diagnóstico fue el mismo, le dieron una sales para rehidratarla”, manifestó.

Continuando con el relato, Antonella agregó, “con el pasar de las horas empeoró muchísimo y volvimos a llamar a emergencias. Llamamos a las 19 y fueron a las 21 horas porque PAMI no presentaba el pedido de ambulancia. La vieron y decidieron llevarla al Instituto Médico. Ya iba con fiebre, mucha tos y dificultad para respirar, no tenía saturación de oxígeno en sangre. En ese momento la hisoparon y la dejan internada en una sala de espera porque no había camas. Al otro día se desocupó una, nos dan el resultado y era positivo de Covid”

La situación de pandemia, ha puesto de manifiesto aún más la vulnerabilidad de los adultos mayores a la hora de recibir atención médica. “Los médicos nos dijeron que desde el principio tendría que haber entrado a terapia intensiva. Desde el instituto solicitaron la cama, pero nunca hubo respuesta. El sábado nos enteramos que en el Scaravelli se desocuparon dos camas y se hizo el pedido, pero lo negaron”.

Por otro lado, el dolor de una familia se ve además atravesado por una sensación de incertidumbre a raíz de la falta de respuestas por parte del sistema de salud, “no sabemos dónde estamos parados porque algunos médicos nos dicen que no es conveniente moverla por el estado en el que está y otros que sí o sí necesitan la cama en terapia intensiva”. Ahora la familia busca visibilizar la problemática que afecta a los sectores más vulnerables frente a la pandemia.