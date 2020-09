Héroes y heroínas al servicio de la comunidad desde 1967.

A diario atendiendo las emergencias causadas por la naturaleza o por el descuido o imprudencia del hombre, a lo largo de la provincia los cuerpos de Bomberos Voluntarios protegen la integridad de las comunidades.

Oscar Sander, quien es presidente de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios dialogó con “A Media Mañana”, acerca del gran trabajo que realizan. “Agosto y septiembre son los meses más bravos en cuanto a incendios y todos los cuerpos de la provincia están tratando de mantener en guardia permanente a los equipos para mantener la seguridad de la población”, aseguró.

Con una labor poco reconocida pero muy valiosa, trabajan de manera conjunta para resguardar a otros en diversos siniestros. “Toda la vida se ha estado trabajando en la prevención, diciéndole a la gente que no quemen, no limpien los campos con fuego porque después el fuego se acerca a las viviendas y ahí empieza el problema. Toda la vida hemos estado previniendo y la población no pone atención al peligro que puede producir quemar un predio”.

En épocas de altas temperaturas y pese a las medidas impuestas para castigar las quemas, parte de la sociedad no toma conciencia y continúa realizando un uso indebido poniendo en riesgo vidas y a la naturaleza. “El daño para la flora y fauna es un daño natural porque se quema su ambiente y trabajamos para salvar, pero cuando el incendio es muy grande se pierde todo”, destacó Oscar.

“Nosotros nos formamos en el año 1967 y trabajamos con 14 cuerpos autorizados y cubrimos casi toda la extensión de la provincia. El bombero voluntario presta el servicio por vocación y para mantener su familia y su casa trabaja en un lugar aparte porque esto es todo a don honorem”.

Además agregó que “la Federación tiene una academia provincial reconocida por el Consejo Nacional que ahora está en trámite con un convenio para hacer una carrera profesional que está a punto de lograrse, algo que ya se logró en otras provincias con la Universidad Tecnológica y esperemos que Mendoza no tarde mucho en llegar al acuerdo”, resaltó.

Antes de la pandemia, la academia estaba brindando los cuatro sábados del mes, distintos rubros, incendios, rescate vehicular entre otros que no son los más conocidos, ahora se adaptan al nuevo contexto.