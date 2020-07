“Creo que no es positivo que se menosprecie el crecimiento de la pandemia en el Gran Mendoza”

El Intendente de San Rafael, Emir Félix, dialogó esta mañana, feriado del 9 de julio, con “La Banda” de Radio 2; y se refirió a la posición que mantiene, de no incluir a su departamento en el denominado “turismo interno” de la provincia.

“Creo que eso hay que verlo con toda la preocupación, y tratar de gobernar con toda la previsibilidad, que es lo que hoy no tenemos”, dijo en relación al marco de situación que ha producido en el país el avance del coronavirus.

“Creo que estamos ayudando mucho al gobernador en esta lucha contra la pandemia… (…) …es una lástima que algunos funcionarios y algunos legisladores lo puedan ver de esa manera”, respondió al ser consultado si se había convertido en una suerte de “oveja negra de los intendentes” por su decisión.

“Cada lugar tiene sus particularidades, y a mí me toca gobernar con éstas que tiene San Rafael, y en función de eso vamos tomando decisiones que no pretenden molestar a nadie”, aclaró el intendente.

“En San Rafael, que no tenemos ningún caso, que yo le diga a alguien que no puede ver a sus familiares, pero al mismo tiempo estamos trayendo turismo de alguna zona donde haya circulación; ahí creo que perdemos coherencia en lo que estamos planteando y eso me parece negativo porque eso hace que no nos respeten las normas. Y en función de esto es que yo he tomado esta decisión”, expreso el jefe comunal.

“Es muy difícil para Valle de Uco mantener un sistema de distanciamiento territorial, porque hay dos tipos de distanciamiento. Uno el social que se da entre los individuos y otro el distanciamiento entre regiones, entre zonas; que es importante darlo porque cuando se infecta una zona, y se puede neutralizarla en su tráfico, es mucho más fácil combatirla”.

“A Valle de Uco, le cuesta mucho hacerlo. La mayoría de los comerciantes del valle tienen que ir a mayoristas del Gran Mendoza. El tránsito social, por la poca distancia que tiene Valle de Uco con Mendoza, hace que haya una dependencia de abastecimiento. También en el ámbito de los profesionales y demás, con lo que yo veo mucha mayor dificultad. Pero en el caso de San Rafael no es así. Hay una distancia mucho más importante, y eso no permitiría mantener la actividad económica que tenemos por más tiempo», dijo.

«Sabemos que en el Gran Mendoza la curva crece muchísimo. Cuando vino la ministra (Mariana Juri, de turismo) quisimos congeniar una idea, pero ella estaba muy convencida que no había casos en Mendoza y que la curva estaba muy aplanada; y en ese momento tenía razón la ministra. Yo le pedí quince días para organizar el sector porque tenía dudas sobre qué era lo iba a pasar en el transcurso de los días que seguían. Y así, dialogué con los prestadores del turismo en San Rafael. Hay quinientos, y no son todos los que quieren abrir.

Muchos de ellos interpretaron lo que estoy haciendo y otros no, pero bueno, hemos priorizado la salud y es lo que estamos haciendo. Estamos viendo de qué manera vamos a ayudar al sector”.

Por las razones explicadas por el Intendente Emir Félix, San Rafael mantiene la exclusión de las zonas que la ministra de Turismo de Mendoza, Mariana Juri, declaró habilitadas para el turismo interno de los mendocinos.