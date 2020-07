El Intendente de San Rafael, Emir Félix, renovó su pedido sobre la necesidad de que policías que son del Sur, cumplan tareas en esa región y dejen de ser trasladados a otros puntos de Mendoza. Días antes, el jefe comunal realizó la petición formal mediante un escrito al Ministro de Seguridad, Raúl Levrino, aunque no obtuvo respuesta por la misma vía.

“Esto es una cuestión humanitaria y va mucho más allá de la problemática del Covid-19”, afirmó Félix.

Existen unos 250 policías que tienen residencia en San Rafael y General Alvear y que a diario deben viajar para prestar servicio en dependencias del Gran Mendoza.

“Los policías sanrafaelinos se van 7 horas antes a la terminal para intentar conseguir las dos butacas gratis que les ofrece la empresa de transporte. El famoso régimen de 24 horas de trabajo por 48 de descanso no es tal, si se tiene en cuenta la anticipación con la que llegan a la terminal, el tiempo de recargo que tienen en su servicio y los servicios extraordinarios que realizan para engrosar un poco más su salario”, detalló el Intendente.

La odisea que enfrentan los policías sureños ha generado que muchos uniformados, como método de ahorro, opten por hacer dedo en la ruta, a la espera que algún vehículo los traslade de ida o vuelta. “A eso me refiero cuando me refiero a la cuestión humanitaria que no se está teniendo en cuenta”, reflejó Félix.

No obstante, la preocupación también está ligada a la pandemia, especialmente por los efectivos del Gran Mendoza, Zona Este y Valle de Uco que ya contrajeron Covid-19. Son 11 y debido a eso otros 100 han sido aislados preventivamente.

“No hemos logrado que el Ministerio de Seguridad nos escuche. Necesitamos que la Policía de Mendoza consolide un mejor funcionamiento y cuidado de su recurso humano. Este no solo es el reclamo de un Intendente del Sur de Mendoza, también lo es de 250 familias que me plantean intervenir en esta situación tan difícil”, añadió.

Félix lamentó que la respuesta del Gobierno a su pedido haya sido a través de los medios de comunicación, por intermedio del director de la Policía de Mendoza, Roberto Munives. “La única contestación oficial ha sido mediante apariciones radiales”, finalizó.

Foto: Dia del Sur