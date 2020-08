El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy con los médicos y científicos que conforman el comité de expertos que lo asesora en la evolución de la pandemia de coronavirus.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 11.30 en la Residencia de Olivos.

En tanto, a partir de las 10 se llevará a cabo en la Casa Rosada una reunión del Gabinete de Promoción Federal, integrado por el jefe y la vicejefa de Gabinete, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca Bocco.

También participarán los ministros del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; de Transporte, Mario Meoni; de Educación, Nicolás Trotta; de Cultura, Tristán Bauer; de Turismo y Deportes, Matías Lammens y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En tanto ayer, en ocasión del anuncio sobre la producción de la vacuna de Oxford en nuestro país, Fernández llamó a la «responsabilidad social» para reducir los casos de coronavirus, remarcó que ante las medidas de aislamiento «no está en discusión la libertad» sino la «salud» y pidió a la ciudadanía que entienda que «el virus está y no se ha ido».

El mandatario consideró que, pese a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, cuya fase actual vence el próximo domingo 16, es necesaria una «dosis de responsabilidad social muy grande para poder frenar el numero de contagios y fallecimientos».

Por eso, llamó a la «reflexión» para que la sociedad tenga en claro que el «riesgo está y el virus no se ha ido«.

«El problema no está superado y necesitamos todos nuestra cuota de responsabilidad«, dijo e insistió en que «la vacuna no está resolviendo este problema hoy«.