El presidente habló en medio de las tensiones.

Entre los cruces del Frente de Todos, Alberto Fernández se refirió a la interna en el oficialismo y dijo que «la unidad es absolutamente necesaria» dentro del frente, al tiempo que llamó a todos sus integrantes a «estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya lo hicieron y bajaron el ingreso 20 puntos en cuatro años».

“De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad», aseveró Alberto Fernández y enfatizó: «El Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo».

Por otro lado aseguró, «la unidad era una condición necesaria pero insuficiente; además de estar unidos, tenemos que proyectar un país que se parezca, porque la unidad no es mágica… Pero era una condición necesaria: tenemos que estar unidos, porque no podemos permitir que vuelvan los que gobernaron y bajaron el ingreso veinte puntos en cuatro años», dijo.

Fernández aseguró que “escucha a todos los sectores” del oficialismo, aunque admitió que en el Frente de Todos «es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas; también es evidente que cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen… Yo respeto eso, pero no podemos darnos el lujo de desunirnos».

El mandatario seguró, «tenemos que aprender a convivir» con las diferencias dentro del Frente de Todos y aseveró: «No voy a hacer nada para que esto se rompa».

«Hay que convivir con estas diferencias», dijo y llamó a «sacarle dramatismo» a esas diferencias dentro de la coalición oficialista: «No son diferencias terminales».