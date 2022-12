Así lo dijo el presidente.

Luego de conocer la condena a Cristina Fernández de Kirchner y su anuncio sobre el alejamiento de la política en las urnas de cara el 2023, ahora resta definir las candidaturas del Frente de Todos en las elecciones generales del próximo año.

En ese contexto, habló el presidente y manifestó, “si tenemos diferencias con la vicepresidenta es porque precisamente no soy un títere, yo soy alguien que quiere y respeta mucho a Cristina Kirchner pero soy Alberto Fernández y tengo mi propia mirada y mi propia visión”, aseguró el mandatario.

“Valoro mucho la mirada de Cristina pero no necesariamente pensamos igual en algunas cosas y el presidente soy yo”, dijo el mandatario, quien luego completó: “¿Por qué me pelearía con Cristina si supuestamente hago lo que ella me dice?”.

“Muchos medios instalaron desde el primer día que Cristina iba a hacer de mí un títere. Quiero ser franco, creo que Cristina nunca quiso hacer un títere de mí. Sabe que yo no soy así”, concluyó.