Más declaraciones del presidente en su gira por Europa.

Durante un acto en Chaco, Cristina Kirchner emitió algunas críticas hacia Alberto Fernández, la gestión económica y lanzó dardos hacia la interna que atraviesa el Frente de Todos. Durante su gira por Europa, el Presidente no dudó en responder gran parte de lo que dijo y remarcó: “Yo no decepcioné al electorado”.

Por otra parte, responsabilizó a la pandemia de “afectar a la sociedad argentina”. “Creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que nos depositaron”, fueron las palabras de la vicepresidenta el viernes último.

El mandatario aseguró, “yo no decepcioné a parte de mi electorado, eso es lo que dicen algunos. Sí creo que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando asumí. La inflación era del 54%, eh, para que lo tengamos en claro”.

Además agregó, “el mundo fue una víctima de la pandemia. La pandemia ha sido algo muy gravoso para el mundo. Porque era algo desconocido y el mundo no sabía cómo afrontarlo. Siento que eso afectó a muchos seres humanos que claramente han visto algunos perder sus negocios, su trabajo, a sus seres queridos y ni siquiera pudo despedirse de ellos».