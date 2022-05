El juez de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó la propuesta de pago.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó el pago resarcitorio de $1,6 millones del presidente Alberto Fernández y de $1,4 millones de la primera dama Fabiola Yáñez y los sobreseyó en la causa por participar de una cena de cumpleaños en la Quinta de Olivos durante el período de aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

A través de una resolución dieron a conocer, “no se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el M.P.F., sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”. Por otro lado agrega, “no existe controversia alguna entre las partes en orden a la calificación legal del hecho, la operatividad del instituto invocado, la extensión del perjuicio y la proporcionalidad del ofrecimiento, se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal publica”.

Así, ahora el Presidente y la primera dama tienen 10 hábiles para depositarlo. «Fue algo que nunca debió haber pasado. Lo dije el primer día, fue algo producto del inconsciente colectivo con el que funcionaba Olivos en esa época, donde estaba repleto de gente, porque se había trasladado el trabajo allí», recordó el mandatario en las últimas horas, en una entrevista.

«Yo no escondí nada», agregó, y sostuvo que en cuanto tomó «conciencia de que pasó algo que no debió haber pasado me presenté en la justicia como un ciudadano común».