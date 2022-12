Decaimiento emocional, aislamiento social e incluso estrés ante las aglomeraciones, las fiestas, el ruido y la autoexigencia de ser feliz, son algunos de los estados emocionales que niños y adultos podrían sentir durante las celebraciones de fin de año.

Estas emociones, emergen como resultado del desequilibrio entre las altas expectativas previas, y la frustración de una realidad menos placentera.

La psicóloga clínica y especialista en psicoterapia de la Universidad de Talca, Natalia Uribe, aclara que no se debe confundir decaimiento emocional con la depresión. El primero está asociado a ciertas fechas del calendario, mientras que el segundo se describe más como una condición permanente del sujeto, “más compleja y multifactorial, que no se relaciona con eventos temporales”.

“Una persona no tiene porqué sentirse forzada a estar feliz. No porque estemos en un contexto de fiestas de fin de año, debemos forzarnos a sentir algo que no sentimos”, advierte Uribe.

Si la persona se siente estresada o sufre un decaimiento emocional, debe buscar ayuda. “El quedarse solo, sobre todo en situaciones de melancolía o decaimiento, genera aislamiento y agravamiento de estas emociones. El solo hecho de comunicarnos con un otro ya es muy saludable, ya sea comunicación física o virtual”, sugiere la psicóloga.

El principal consejo es ser realistas, y recordar que estas fiestas no tienen por qué ser perfectas. Al respecto, Uribe comentó “No debemos autoimponernos expectativas demasiado altas, ni sentir urgencia por estar feliz ni que todo salga perfecto. No se deben idealizar estas festividades ni depositar en ellas altas expectativas, como una forma de evitar la frustración posterior”.

“Si sé, por ejemplo, que habrá personas que no me hacen bien en la reunión familiar, no tengo por qué sentirme obligado a ir. No querer ir es también un derecho como persona. Aprender a decir que no”, puntualizó.

El estrés crónico o distrés, podría alterar nuestro sistema inmune y procesos tan importantes como a la neuroplasticidad, que corresponde a la capacidad del cerebral para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias.

Síntomas de estrés en el cuerpo: Dolor de cabeza, músculos y sentir que los ojos te tiritan de manera constante, son algunas de las señales que nos avisan de podríamos estar viviendo un cuadro de estrés. Estos síntomas son comunes en esta época de fin de año.