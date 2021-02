Será por carnaval.

Debido al aumento del flujo vehicular hacia zonas de montaña en la provincia se han incrementado los controles. Si se elige emprender un viaje debido al fin de semana largo que se aproxima por carnaval, es necesario tener en cuenta algunos consejos a la hora de circular.

Desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV), dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza, señalan algunos puntos fundamentales a tener en cuenta por los conductores.

Claves: antes y durante un viaje por rutas de montaña

Tanto a la ida como de regreso, no perder la paciencia si la ruta se encuentra congestionada. Mantener la ubicación en el carril, no realizar sobrepasos y no utilizar la banquina como vía de tránsito.

Una vez en el camino, en caso de tener algún desperfecto, parar lo más lejano a la ruta posible (si es factible, en lugares destinados para detenerse) y colocar las balizas a 75 metros del vehículo, en cada sentido de la ruta. Si es una autovía, colocar la primera a 75 metros del vehículo y la segunda baliza a 150 metros.

Usar ropa holgada, cómoda y fresca para manejar. En cuanto al calzado, también debe ser cómodo. Se recomienda calzado cerrado o acordonado como las zapatillas.

Lo que exige la Ley

– Todas las personas en un vehículo deben llevar abrochados el cinturón de seguridad, tanto en los asientos delanteros como traseros.

– Los menores de 12 años tienen que viajar en los asientos de atrás con cinturón abrochado.

– Los menores de 4 años deben ir en butacas (sistemas de retención infantil) homologadas.

– Las mascotas que se encuentren en el vehículo deben ser colocados en las plazas traseras y debidamente sujetas.

El buen uso del cinturón de seguridad

La UESV señala algunos puntos fundamentales para tener en cuenta con respecto al uso del cinturón de seguridad, tanto en plazas delanteras como trasera:

– Comprobar que las bandas no estén torcidas o enganchadas. Coloque la banda horizontal lo más baja posible, entre la pelvis y los muslos, nunca sobre el abdomen.

– Ajustar la altura del anclaje superior para que la banda diagonal no toque el cuello.

– Las embarazadas deben colocarse la banda diagonal entre los senos y la cinta inferior bajo el abdomen.

Sistemas de retención infantil

Los menores de 12 años tienen que viajar en los asientos de atrás con cinturón abrochado o en busters. Los menores de 4 años deben ir en butacas (sistemas de retención infantil) homologados, siendo el peso el factor de referencia para seleccionar las butacas.

A la hora de seleccionar un sistema de retención infantil, hay que saber que éstos se clasifican en función de las medidas corporales del niño, siendo el peso el factor fundamental: