Fin de semana largo y Día del Padre: Aseguraron que en el Gran Mendoza, las ventas fueron muy bajas

“El promedio está por debajo de las ventas que veníamos teniendo”, indicó Juan Retali, comerciante del microcentro de Mendoza, quien tiempo antes del día del padre pide que se elimine la restricción de compras por terminación de DNI.

“En la calle se ve menos circulante, hay menos dinero dando vueltas y hay una crisis muy fuerte que siempre repercute primero en el comercio”, explicó Retali y agregó que el día del padre, el día del niño y el día de la madre son fechas en las que la gente sale a comprar algún regalo, pero se mantiene el valor promedio del ticket hace años, por lo que el gasto es menor.

Sostuvo que el rubro tecnología es al que mejor le va, “es lo que más se vende. Después, indumentaria, zapatos, marroquinería, para los regalos del día del padre, se vieron más afectados y esto creemos que tiene que ver que no es solo por no vender, sino también con el no poder conseguir mercadería”.