El fiscal de estado de Mendoza, Dr. Fernando Simón, se refirió a la demanda interpuesta por la provincia ante la Corte Suprema de Justicia contra el Gobierno nacional, por la suspensión del Fondo Sojero y se sumó al reclamo de otras provincias, como Tierra del Fuego, Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz, Catamarca y Formosa.

La provincia busca recuperar más de $5.400 millones -sin intereses- que no fueron liquidados desde agosto del 2018, a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 756.

“Con el recurso ingresado, la Provincia tiene un elemento en la mano”, explicó el fiscal de Estado, Fernando Simón, que acompañó la presentación junto con la Asesoría de Estado y aclaró que se formalizó el martes porque «se corría el riesgo de que prescriban los plazos«.

«La Provincia está reclamando por su derecho de no haber percibido estos recursos del Fondo Sojero, que los tenía previsto y que también lo tenían contemplado los municipios y no lo pudieron tener. Es por eso que lo estamos solicitando y porque no se trata de medios que dependen de la buena voluntad de un mandatario, sino que es parte importante de las negociaciones en los Pactos Fiscales«, sostuvo Simón.

Según declaraciones recogidas por El Sol, el futuro de esta acción judicial depende de que el máximo tribunal del país lo acepte y le de curso, derivando en una audiencia de conciliación, como se hizo con otras provincias. «Esperemos que la Corte la recepcione y le dé vista al procurador de la Nación para que se empiece a analizar el recurso que presentamos en las últimas horas«, consideró el fiscal de Estado.

«A partir de ahora no hay plazos para que se dirima esta cuestión, pero si no se avanzaba con esta presentación, existía el riesgo de perder los derechos sobre estos fondos que le pertenecen a Mendoza«, puntualizó Simón.

El juicio se suma a otros reclamos, como el pago de regalías por la energía generada en los Nihuiles, que todavía no se estableció formalmente, pero con el que lograría obtener unos 25.000 millones de pesos junto con el Fondo Sojero.

También legisladores mendocinos vienen marcando que hay un reparto desigual de los recursos en los distintos programas de asistencia financiera. Esta demanda parte, sobre todo, de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio.