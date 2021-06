Habría ingresado en el Sanatorio Otamendi acompañada por su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Este miércoles, la hija de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se encontraba internada en un sanatorio porteño tras haber contraído coronavirus.

“Está internada Florencia Kirchner con Covid. Ayer estuvo la vicepresidenta acompañándola para internarla”, lo dio a conocer el periodista Eduardo Feinmann.

Según precisó el comunicador, “está en la habitación 410 del Sanatorio Otamendi”, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Ante la noticia, Feinmann envió su deseo de pronta recuperación a la cineasta: “Ojalá que se mejore, salga bien. Yo creo que sí, por la edad que tiene, es joven”.

“Como yo ya tuve Covid, estas cosas me conmueven, porque no es lindo estar internado por Covid. Me imagino la preocupación de toda la familia. Ante la enfermedad, soy profundamente empático”, añadió.