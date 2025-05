Un 80% fue para el sur provincial.

El Gobierno de Mendoza viene trabajando fuertemente en el desarrollo de herramientas especialmente adaptadas a las necesidades reales de quienes a diario desarrollan diversas actividades productivas en todo el territorio provincial.

Una de estas herramientas, que se puso en marcha durante la actual gestión del Gobernador Alfredo Cornejo, tuvo que ver con dar un paso de importancia respecto del seguro agrícola para dar lugar al renovado Fondo Compensador Agrícola.

Es que, a través del Ministerio de Producción, se avanzó en el armado y diagramación de un Fondo Compensador que cubriera verdaderas necesidades a aquellos productores que vieran afectados sus cultivos producto de heladas, viento Zonda o bien por caída de granizo. Tanto es así que, por primera vez, se incluyó una actualización por IPC evitando así la pérdida por inflación de lo que será capital de trabajo para el nuevo año agrícola.

Fuerte apoyo al sector productivo

Actualmente, la Provincia ya ha depositado, en concepto de adelanto, un total de $7.341.420.902, que fueron de forma directa a las cuentas de 1688 productores distribuidos principalmente en el oasis Sur.

Según detalla un informe elaborado desde la cartera de producción, concretamente desde la Dirección de Contingencias Climáticas, del total de los fondos, $5.605.581.185 fueron transferidos a 1.296 productores (77%) oriundos de los departamentos del Sur.

La cifra total de fondos transferidos en concepto de adelanto se completa con $1.489.617.565 destinados a 355 productores (20%) oriundos de los departamentos que conforman los Oasis Norte y Este. El restante 3% ($246.222.152) corresponde a cultivos dañados de 37 productores que desarrollan sus respectivas actividades en departamentos del oasis Centro.

Vale destacar que el fondo compensador está compuesto 70% por erogaciones que hace la Provincia, mientras que el 30% restante lo debe afrontar el productor. “Este costo debe sumarse a los costos del día a día de trabajo del productor. Hasta el momento, la Provincia ya ha transferido más de $7.300 millones a productores afectados”, destacó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Detalles del Fondo Compensador Agrícola

El Fondo Compensador Agrícola ofrece tres tipos de cobertura:

Específica (granizo): $ 1.500.000 por hectárea afectada con daño total, actualizable por IPC.

Inicial (granizo y heladas): $ 600.000 por hectárea con daño total actualizable por IPC.

Integral (granizo y heladas): $ 1.500.000 por hectárea con daño total actualizable por IPC.

Para los productores hortícolas, la compensación es de $120.000 por hectárea actualizable por IPC en cualquiera de las coberturas.

Acceso y requisitos

Los productores interesados en acceder al FCA para el próximo ciclo agrícola deben estar inscritos en el Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT-SIA) y registrar la CBU haciendo clic aquí.

Financiamiento para el sector

A través Banco Nación y del Banco Ciudad, productores, comerciantes, industriales y quienes se encuentran vinculados al sector turismo pueden acceder a líneas de financiamiento a tasa bonificada por el Fondo para la Transformación y el Crecimiento para para malla antigranizo, eficiencia energética, riego tecnificado y capital de trabajo.

Para las empresas de los sectores comercio y turismo, los créditos están destinados a capital de trabajo, incluyendo gastos corrientes y adquisición de mercadería.

La Provincia de Mendoza absorbe cinco puntos de la tasa de interés que el banco proponga y ese subsidio lo mantiene durante toda la vida del crédito, sea que este dure 12 meses, 5 o 7 años.

Adicionalmente, el Banco Nación aporta dos puntos adicionales de bonificación. Es decir, los créditos otorgados por esta entidad tienen siete puntos menos respecto de la tasa ofertada.

Montos y bonificaciones

El monto total de fondos destinados a esta línea de créditos asciende a $50.000 millones, aportados por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y el Banco Ciudad.

Acceso y tramitación

Los interesados pueden gestionar estos créditos directamente en cualquier sucursal del BNA o del Banco Ciudad, sin necesidad de realizar trámites adicionales en el Fondo para la Transformación y el Crecimiento. La bonificación de tasas será acreditada de manera automática mediante transferencia bancaria a las cuentas de los beneficiarios.

Las condiciones financieras ─como tasas de interés, plazos de devolución y requisitos de garantías─ son definidas por cada banco según el destino de los fondos.

Esta línea de financiamiento complementa las acciones implementadas desde mediados de 2024 para el sector primario, como la colocación de malla antigranizo, las eficiencias hídrica y energética y la adquisición de activos fijos.

Según detallaron desde el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, al momento se han otorgado un total de 297 créditos por $6.240 millones.

Crédito adaptado

Por otro lado, se ha puesto a disposición una línea de crédito destinada a capital de trabajo para productores que hayan visto afectadas sus economías familiares a raíz de contingencias climáticas.

Esta línea, disponible a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, cuenta con la particularidad de que el plazo de devolución es de hasta cuatro años y los dos primeros son de gracia. Es decir, se abonan solo intereses.

Esta línea está disponible para todos aquellos productores que se encuentren en estado de emergencia o desastre agropecuario. Tiene una tasa de interés que va a depender de la superficie cultivada del productor. Hasta 15 hectáreas, la tasa inicia en el 10,8%. Entre 15 y 30 hectáreas, la tasa asciende a 16%”.

En los casos en que el crédito no supere los $15 millones, se podrá acceder con una garantía personal, que puede ser un bono de sueldo o ser propietario, como ocurre en un contrato de alquiler. En este caso particular, quienes no superen la suma estarán eximidos del análisis crediticio, lo cual simplifica el proceso y los tiempos. De este modo, en 15 o 20 días el crédito se puede otorgar.