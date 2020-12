El gobernador Rodolfo Suarez, brindó una extensa entrevista a uno de los medios provinciales, donde se explayo en varios temas, por ejemplo el año agitado que le ha tocado vivir, la relación con la nación y las medidas tomadas ante la pandemia. El próximo 09 de diciembre cumplirá el primer año de gestión, que ha tenido como protagonista al Covid-19.

– ¿Cuál es el balance de este año?

– Ha sido un año muy intenso, inesperado. Sabía que pasar de la Municipalidad de Capital al Gobierno provincial obviamente iba a tener otra dificultad,pero nunca pensé encontrar una complejidad de esta naturaleza. Una pandemia con las características que ha tenido, con la imprevisibilidad que tiene la enfermedad. Con la persistencia y con problemas nuevos, de los cuales no había literatura porque la última pandemia fue hace 100 años.

Todo este escenario fue complejo. Las estrategias para combatir el coronavirus y sobre todo para mantener el equilibrio entre el empleo, la salud física y psicológica de las personas.

Esto no ha terminado, todavía estamos transitando este camino de la pandemia. Con menos casos ahora, con menos ocupación hospitaliaria pero tenemos que seguir reforzándolo. Esto vino tocar todas las políticas públicas del Estado. La economía, el turismo, educación, todo estuvo marcado por la pandemia.

– ¿La Nación tuvo una estrategia adecuada para enfrentar la pandemia?

– Pienso que tendría que haber abierto antes, porque si se toman el trabajo de hacer un análisis de las curvas de casos en Mendoza y la ponen sobre una curva nacional, siempre que tuvimos un pico en Mendoza, hubo un pico a nivel nacional, en Rosario, Córdoba o Buenos Aires, con economías mucho más cerradas. O sea, el virus se comportaba igual con la economía abierta que con una economía cerrada, porque la gente se movía igual. Se podría haber liberado mucho más y antes. Por eso en un momento se abandonó el discurso de la cuarentena a nivel nacional y se apostó a la conciencia individual.

-Cuando viaja a Buenos Aires y se encuentra con Alberto Fernández o con los ministros ¿Lo miran mal por la flexibilización que ha tenido Mendoza desde el inicio?

– Tuve unos encuentro duros en las reuniones con gobernadores planteando estas posturas. Con mucho respeto, cuando el presidente insistía tanto en la cuarentena, yo le he manifestado que no es la única manera de combatir el virus. Le pedía que invirtamos una campaña de difusión de conciencia y de cuidado individual. He tenido varias discusiones, siempre en privado, de todo de estos temas.

– ¿Esa actitud después se traduce en falta de apoyo de la Nación a la provincia?

Obviamente todo nos cuesta más. Del fondo fiduciario de financiamiento a las provincias hemos conseguido menos de 5.000 millones de pesos. Y de repente Buenos Aires tiene 60.000 millones, a Tucumán van 9.000 millones. A nosotros nos cuesta, pero somos muy insistidores. Vamos, hablamos con todos los funcionarios. Estamos permanentemente buscando, insistiendo y tratando de conseguir lo mejor para Mendoza.