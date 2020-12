Se solicita precaución a los conductores.

El pasado fin de semana largo de Navidad, se produjeron lluvias y tormentas que afectaron la vía de ingreso a la reserva natural Laguna del Diamante en San Carlos. Luego de las correspondientes tareas de reparación en el camino, la traza quedará habilitada a partir de este miércoles, 30 de diciembre.

Esto, luego de las intervenciones desarrolladas por el ente vial que implicaron la rectificación del camino, el retiro de piedras y material de acarreo, y la colocación de caños capaces de conducir el agua de las vertientes naturales que en situación de tormenta incide sobre la ruta.

Quienes deseen visitar el lugar deben completar un formulario de reserva obligatorio.

¿Cómo adquirir la entrada?

Para ingresar a la Reserva Natural, Laguna del Diamante, se debe reservar un turno y abonar el ingreso de forma anticipada, este trámite se realiza exclusivamente de forma online en la página web de la Secretaría de Ambiente.

Por las condiciones de público conocimiento relacionadas a la pandemia por Covid-19 no se realizará la venta de entradas en el ingreso del Área Protegida. Quien no haya gestionado anticipadamente su entrada no podrá ingresar, se toma esta medida a fin de respetar los cupos calculados por turno para evitar aglomeramientos y cuidar la salud de los visitantes.

¿Dónde saco turno y pago la entrada?

Ingresar al siguiente LINK

Hacer clic en “Reserva Laguna del Diamante” y en “Ver actividades”.

Ingresar cantidad de personas que reservarán turno

Seleccionar la actividad que quiere/n realizar haciendo click sobre la misma.

Hacer clic en “Ver disponibilidad”

Seleccionar el mes, día y horario.

Hacer clic en “Reservar”.

Ingresar datos de los visitantes. (Aclaraciones: en documento no colocar caracteres, teléfono y el teléfono de emergencia deben ser diferentes y colocando el código de área y luego el número de teléfono)

Realizar clic en “Calcular Total”. Le indicara el monto a pagar, dicho monto lo calcula a partir de las categorías de entradas elegidas (Ver tarifario a continuación)

Hacer clic en “Confirmar”.

Le mostrará una pantalla confirmando su reserva y haciendo clic en “Cupón de Pago” podrá descargar el mismo.

Para pagar podrá hacerlo presencialmente en una sucursal de Pago Fácil o a través de la Aplicación de Mercado Pago. Este paso es obligatorio, si no se abonan las entradas no se podrá ingresar.

Al mail del titular de la reserva le llegarán las indicaciones que debe cumplimentar antes de presentarse el día del turno.

Tarifario 2020 (vigente hasta el 31/12/2020)

Entrada general:

● Por persona, por el día $ 245

● Por persona, con permanencia hasta 3 días $500

● Por persona, con permanencia hasta 7 días: $1000

Andinistas:

● Andinistas nacionales para trekking o ascenso al volcán Maipo con permanencia hasta siete días $2000.

● Andinistas extranjeros para trekking o ascenso al volcán Maipo con permanencia hasta siete días $4000.

Sin cargo (también deben gestionar entrada por la web):

● Personas Menores de doce (12) años / Personas con discapacidad / Personas Jubiladas / Personas Veteranas de Malvinas

Descuento para personas residentes en San Carlos

● 50% de descuento sobre el precio de todos los tipos de entradas para personas residentes en San Carlos.