Durante la mañana de este jueves inició el operativo.

Como se había anticipado desde el Ministerio de Salud, se extiende el operativo de vacunación a los docentes en el Valle de Uco. Este jueves se vacunan a los primeros trabajadores de la educación.

El departamento de Tupungato, ya aplicó las primeras dosis a docentes. Por otro lado, personal de salud en el departamento de Tunuyán, informaron que comenzarán con el proceso a las 13.

En esta primera etapa, los convocados son docentes, directivos y personal de escuelas pertenecientes a jardín maternal, primero, segundo y tercer grado, educación especial de instituciones públicas y privadas.

En diálogo con el móvil de Canal 8, docentes a la espera de recibir las vacunas comentaron, «es una tranquilidad, no significa que dejemos de cuidarnos con barbijo y todas las recomendaciones. Es un paso importante el que se está dando. Los docentes estamos muy expuestos, más los de nivel inicial, es imposible no acercarse, no tener contacto».

Por otro lado, una docente de nivel inicial manifestó, «en nuestro caso es muy difícil porque los pequeños son muy apegados, por eso nos ha costado mucho el distanciamiento. Es muy importante la vacuna. Es muy difícil con los más pequeños, ellos entienden mucho más que los adultos».

Por último, a la espera de recibir la vacuna otra trabajadora de la educación dijo, «esta bueno que sea el nivel inicial, por el contacto con los chicos, que no podemos estar muy cerca de ellos y la necesidad de nosotros junto con ellos de entablar el vínculo es primordial».