Desde el Gobierno garantizaron la atención de guardias mínimas.

En otra jornada de reclamos en el sector de la salud, en el Valle de Uco movilizaciones tuvieron lugar en las calles. En Tunuyán, el personal marchó desde el Hospital Scaravelli hasta la intersección de Pellegrini y San Martín. Otras concentraciones se dieron en el Tagarelli y Las Heras a lo largo de la semana.

El pedido, desde el sector exigen la reapertura de paritarias, rechazan el aumento 29%, otorgado desde el gobierno provincial y manifiestan que no percibieron aumentos durante el año pasado.

Desde los diferentes hospitales del Valle de Uco advirtieron que debido a esta medida adoptada desde el sector e informaron que se mantuvieron guardias mínimas en hospitales y centros de salud.

Además, desde el gobierno afirman que no hay mayores inconvenientes en la atención médica. Al tratarse de un paro programado, cada servicio se ocupó de avisar e informar a los pacientes de la situación pidiéndoles que no acudan al hospital en caso de que no fuera una extrema urgencia. En el Scaravelli se mantuvieron las cirugías programadas.